Франція посилила правила вʼїзду для українців

Уряд Франції посилив правила вʼїзду для українців через високий рівень захворюваності на коронавірус у країні.

Про це повідомили в консульському підрозділі посольства України у Франції.

Відтепер для вʼїзду на територію Франції українці повинні надати в пунктах прикордонного контролю підтвердження повної вакцинації та негативного результату антигенного або ПЛР-тесту.

Водночас зазначається, що сертифікат повної вакцинації визнаватимуть за умови, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. У іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

Також у посольстві нагадали, що в разі відсутності підтвердження про вакцинацію необхідно надати документи щодо необхідності нагальної поїздки до Франції, негативний результат антигенного чи ПЛР-тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляції.