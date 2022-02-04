Франция ужесточила правила въезда для украинцев

Правительство Франции ужесточило правила въезда для украинцев из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране.
Об этом сообщили в консульском отделе посольства Украины во Франции.
Сейчас для въезда на территорию Франции украинцы должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение полной вакцинации и негативного результата антигенного или ПЦР-теста.
В то же время отмечается, что сертификат полной вакцинации будут признавать при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.
Также в посольстве напомнили, что в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документы о необходимости срочной поездки во Францию, негативный результат антигенного или ПЦР-теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.
- Ранее Германия снова внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда для украинцев.
- Италия продлила запрет на въезд для украинцев, даже для вакцинированных от коронавируса.