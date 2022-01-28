Італія продовжила заборону на вʼїзд для вакцинованих туристів з України

Міністерство закордонних справ Італії вже опублікувало новий список країн категорії D, громадяни яких мають право відвідувати територію Італії з будь-якою метою, зокрема туристичною. України в ньому немає.

Зауважимо, потрапити до Італії зможуть лише ті українці, які мають поважну причину (зокрема робота, навчання або лікування). Також можуть пропустити громадян України, які повертаються на місце проживання, мають громадянство країни ЄС, довідку про проживання в ЄС або є близькими родичами громадян ЄС.