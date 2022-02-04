До 7 лютого у Карпатах збережеться висока небезпека сходження лавини. Синоптики просять не ходити в гори

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження у Карпатах з 4 до 7 лютого. У горах можливе сходження лавин, метеорологи оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Значна сніголавинна небезпека утримається:

4-6 лютого — на високогір’ї Закарпатської області.

6-7 лютого — у горах Івано-Франківської та Львівської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:

4-5 лютого — у горах Івано-Франківської та Львівської областей.

4-7 лютого — у горах Чернівецької області.

«Наполегливо радимо утриматись від походів на високогірʼя», — ідеться у повідомленні синоптиків.