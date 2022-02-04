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До 7 февраля в Карпатах сохранится высокая опасность схода лавины. Синоптики просят не ходить в горы

Автор:
София Телишевская
Дата:

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Карпатах с 4 по 7 февраля. В горах возможно схождение лавины, метеорологи объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Значительная снеголавинная опасность удержится:

  • 4-6 февраля — на высокогорье Закарпатской области.
  • 6-7 февраля — в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удержится:

  • 4-5 февраля — в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.
  • 4-7 февраля — в горах Черновицкой области.

«Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье», — говорится в сообщении синоптиков.