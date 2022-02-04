До 7 февраля в Карпатах сохранится высокая опасность схода лавины. Синоптики просят не ходить в горы

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Карпатах с 4 по 7 февраля. В горах возможно схождение лавины, метеорологи объявили третий уровень опасности.
Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
Значительная снеголавинная опасность удержится:
- 4-6 февраля — на высокогорье Закарпатской области.
- 6-7 февраля — в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удержится:
- 4-5 февраля — в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.
- 4-7 февраля — в горах Черновицкой области.
«Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье», — говорится в сообщении синоптиков.
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