Кремлівський телеканал Russia Today поскаржився на початок розслідування у Франції

Кремлівський пропагандистський телеканал Russia Today поскаржився на початок розслідування у Франції щодо його франкомовного телеканалу RT France.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» і «Настоящее Время».

Розслідування розпочав французький медіарегулятор Arcom, якому надійшло кілька скарг від асоціацій. У них йшлося про «недогляди у висвітленні криз, таких як виступи «жовтих жилетів» або ситуація в Сирії і Центральноафриканській Республіці».

Телеканал запросив розʼяснення у регулятора, але відповіді поки що не отримав. Керівниця RT France Ксенія Федорова назвала це «спланованою акцією», оскільки інформація про перевірку зʼявилася наступного дня після заборони мовлення RT у Німеччині.