Кремлевский телеканал Russia Today пожаловался на начало расследования во Франции

Кремлевский пропагандистский телеканал Russia Today пожаловался на начало расследования во Франции в отношении его франкоязычного телеканала RT France.
Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Настоящее Время».
Расследование начал французский медиарегулятор Arcom, которому поступило несколько жалоб от различных ассоциаций. В них говорилось об «упущениях в освещении кризисов, таких как выступления «желтых жилетов» или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике».
Телеканал запросил разъяснения у регулятора, но ответа пока не получил. Руководитель RT France Ксения Федорова назвала это «спланированной акцией», поскольку информация о проверке появилась на следующий день после запрета вещания RT в Германии.
- 2 февраля Германия запретила вещание кремлевского телеканала RT DE на своей территории. RT DE начал работу 16 декабря 2021 года и через несколько часов был забанен в YouTube за нарушения. В Германии трансляция RT запрещена, но телеканал обошел запрет через Сербию, получив лицензию там. ФРГ в ответ начала проверку. В декабре немецкий регулятор добился снятия RT DE с вещания в Германии. После этого глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва может ограничить работу немецких СМИ.
- 3 февраля стало известно, что в России прекратит вещание Deutsche Welle.