Єврокомісія запропонувала продовжити використання цифрових COVID-сертифікатів до липня 2023 року

Європейська комісія запропонувала продовжити використання цифрового сертифіката про вакцинацію проти COVID-19 на рік, до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ЄК.

Європейські функціонери вважають, що таке рішення гарантує мандрівникам можливість продовжувати використовувати свій цифровий сертифікат під час поїздок до ЄС. Остаточне рішення з цього питання мають ухвалити Європейський парламент та Рада ЄС.