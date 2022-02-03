Еврокомиссия предложила продлить использование цифровых COVID-сертификатов до июля 2023 года

Европейская комиссия предложила продлить использование цифрового сертификата о вакцинации против COVID-19 на год, до 30 июня 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Европейские функционеры считают, что такое решение гарантирует путешественникам возможность продолжать использовать свой цифровой сертификат во время поездок в ЕС. Окончательное решение по этому вопросу должны принять Европейский парламент и Совет ЕС.