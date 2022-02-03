Міністр оборони Резніков: Термін контракту в ЗСУ має починатися від 10 років

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив на брифінгу, що термін контракту у Збройних силах України має починатися від 10 років.
«Ми говоримо про те, що служба у Збройних силах України стане цікавою, тому контракт має починатися від 10 років. Тоді має сенс вкладати, інвестувати в підготовку, вкладати та інвестувати в житлову програму і, я маю на увазі з погляду держави, у серйозне й гідне грошове забезпечення», — сказав міністр.
Він додав, що цього року військовим мають підвищити зарплати до ринкових показників. Це питання вже обговорюють із премʼєр-міністром і міністром фінансів.
«Сьогодні солдат отримує 10 300 гривень, а середня ринкова зарплата в Україні — приблизно 14 тисяч гривень», — пояснив Резніков.
- На сьогодні стандартний контракт солдатів — 3 роки. Для сержантів і офіцерів — 5 років, а для льотчиків перший контракт — 10 років. Також є 6-місячні контракти — їх можуть підписати звільнені в особливий період.
- 1 лютого президент Зеленський анонсував перехід України на професійну армію і підписав указ. Він ставить завдання перед Міноборони та парламентом скасувати призов на строкову службу у 2024 році, збільшити чисельність Збройних сил на 100 тисяч осіб, створити 20 додаткових бойових бригад тощо.
- Пізніше міністр оборони заявив, що в Україні запровадять інтенсивну військову підготовку. Вона буде альтернативою терміновій службі, яку скасують у 2024 році.