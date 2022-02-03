Министр обороны Резников: Срок контракта в ВСУ должен начинаться от 10 лет

Министр обороны Алексей Резников заявил на брифинге, что срок контракта в Вооруженных силах Украины должен начинаться от 10 лет.
«Мы говорим о том, что служба в Вооруженных силах Украины станет интересной, потому контракт должен начинаться от 10 лет. Тогда имеет смысл вкладывать, инвестировать в подготовку, вкладывать и инвестировать в жилищную программу и, я имею ввиду с точки зрения государства, в серьезное и достойное денежное обеспечение», — сказал министр.
Он добавил, что в этом году военным должны повысить зарплаты до рыночных показателей. Этот вопрос уже обсуждается с премьер-министром и министром финансов.
«Сегодня солдат получает 10 300 гривен, а средняя рыночная зарплата по Украине — приблизительно 14 тысяч гривен», — пояснил Резников.
- На сегодня стандартный контракт солдат — 3 года. Для сержантов и офицеров — 5 лет, а для летчиков первый контракт — 10 лет. Также есть 6-месячные контракты — их могут подписать уволенные в особый период.
- 1 февраля президент Зеленский анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал указ. Он ставит задачу перед Минобороны и парламентом отменить призыв на срочную службу в 2024 году, увеличить численность Вооруженных сил на 100 тысяч человек, создать 20 дополнительных боевых бригад и так далее.
- Позднее министр обороны заявил, что в Украине введут интенсивную военную подготовку. Она будет альтернативой срочной службе, которую отменят в 2024 году.