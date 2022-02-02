Министр обороны о переходе на профармию: В Украине введут интенсивную военную подготовку до отмены срочной службы в 2024 году

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине введут краткосрочную интенсивную военную подготовку, которая с 2024 года заменит срочную службу. При этом подготовку, которая будет длиться 3—4 месяца, введут уже скоро — до отказа от призыва.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Введение интенсивной подготовки в виде альтернативы срочной службе предусматривает указ президента Владимира Зеленского о переходе на профессиональную армию, подписанный в Верховной Раде 1 февраля.

«Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов. На сегодня уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа. Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов», — сказал Резников.