Міністр оборони про перехід на профармію: В Україні запровадять інтенсивну військову підготовку до скасування строкової служби у 2024 році

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні введуть короткострокову інтенсивну військову підготовку, яка з 2024 року замінить строкову службу. При цьому підготовку, яка триватиме 3—4 місяці, запровадять вже незабаром — до скасування призову.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Введення інтенсивної підготовки у вигляді альтернативи строковій службі передбачає указ президента Володимира Зеленського про перехід на професійну армію, підписаний у Верховній Раді 1 лютого.

«Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань і зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу. Для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів», — сказав Резніков.