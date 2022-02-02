Міністр оборони про перехід на профармію: В Україні запровадять інтенсивну військову підготовку до скасування строкової служби у 2024 році

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні введуть короткострокову інтенсивну військову підготовку, яка з 2024 року замінить строкову службу. При цьому підготовку, яка триватиме 3—4 місяці, запровадять вже незабаром — до скасування призову.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Введення інтенсивної підготовки у вигляді альтернативи строковій службі передбачає указ президента Володимира Зеленського про перехід на професійну армію, підписаний у Верховній Раді 1 лютого.
«Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань і зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу. Для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів», — сказав Резніков.
- 1 лютого президент Зеленський анонсував перехід України на професійну армію і підписав указ. Він ставить завдання перед Міноборони та парламентом скасувати призов на строкову службу у 2024 році, збільшити чисельність Збройних сил на 100 тисяч осіб, створити 20 додаткових бойових бригад тощо.
- Улітку 2021 року Верховна Рада проголосувала за збільшення чисельності Збройних сил на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).