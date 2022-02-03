Держбюро розслідує розтрату понад мільйон гривень керівництвом партії «Голос». Кіра Рудик заявляє про політичне переслідування

Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує можливу розтрату бюджетних понад мільйон гривень керівництвом партії «Голос».

Кримінальне провадження за статтями про порушення порядку фінансування партії (ч. 1 ст. 159-1 КК) і присвоєння, розтрату майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК) розпочато за результатами аналізу Нацагентства щодо запобігання корупції, яке виявило неточності у звітності партії.

У НАЗК виявили, що укладені керівництвом «Голосу» договори з низкою ФОПів про надання послуг мають ознаки фіктивності.

У ДБР заявили, що допитали низку свідків і народних депутатів. Там додали, що винуватцям загрожує до 12 років із конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

За інформацією «Бабеля», голова партії Кіра Рудик зараз на допиті в ДБР. На допит її викликали 2 лютого.