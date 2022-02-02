Очільницю «Голосу» Рудик викликали на допит до ДБР

Державне бюро розслідувань викликало голову партії «Голос» Кіру Рудик на допит.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Вперше в житті я йду на допит в ДБР як свідок. Справа стосується діяльності партії «Голос», яку відкрили, як кажуть самі слідчі, за інформацією в соцмережах про те, що є, можливо, питання до господарської діяльності партії. ДБР так і не дослідило, що відбулось зі спецоперацією по «вагнерівцях», так і не знайшло відео ДТП зі «слугою» Трухіним, не зʼясувало, хто дав наказ відкривати провадження проти журналістів, які задавали незручні запитання президенту. Зате Бюро активно взялось за опозицію», — наголосила лідерка «Голосу».