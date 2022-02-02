Главу «Голоса» Рудык вызвали на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований вызвало главу партии «Голос» Киру Рудык на допрос.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Впервые в жизни я иду на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Дело касается деятельности партии «Голос», которое открыли, как говорят сами следователи, по информации из соцсетей о том, что есть, возможно, вопросы к хозяйственной деятельности партии. ГБР так и не исследовало, что произошло со спецоперацией по «вагнеровцам», так и не нашло видео ДТП со «слугой» Трухиным, не выяснило, кто приказал открывать производства против журналистов, которые задавали неудобные вопросы президенту. Зато Бюро активно взялось за оппозицию», — подчеркнула лидер «Голоса».