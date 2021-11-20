Глава фракции «Голос» Железняк отверг обвинения в растрате 1,3 миллиона грн из бюджета

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк отрицает растрату руководством партии 1,3 миллиона гривен из бюджета.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Национальное агентство по предотвращению коррупции ранее установило, что «Голос» заказал у ряда физлиц-предпринимателей услуги более чем на 1,3 млн гривен, но в финотчетности нет доказательств предоставления заказанных услуг. Экс-член партии Ярослав Юрчишин заявил, что эти деньги могли быть потрачены на распространение фейков против группы депутатов «Справедливость», вышедших из состава «Голоса».

Железняк отметил, что отчетность партии, вызвавшая замечания Нацагентства по предотвращению коррупции, касается второго квартала 2020 года.

«Я не помню ни одной дезинформации, или вообще хоть чего-то, что писал об Устиновой за этот квартал кто-нибудь. Мы все тогда были большой дружной семьей. Поэтому связать одно с другим — это достаточно алогично, глупо и просто опровергается. Отправьте мне хоть одну плохую статью об Устиновой за тот период вообще от кого-то», — заявил нардеп.

«Голос» обжаловал решение НАПК в суде и, по словам Железняка, после решения о приостановлении финансирования партия уже трижды получала финансирование. В то же время он обвинил группу «Справедливость» в сотрудничестве с Офисом президента и в том, что «у них задача от Офиса президента сейчас как-то перебивать «вагнергейт».

Парламентарий добавляет, что отчетность партии также проверяла Счетная палата, которая по результатам проверки вынесла положительное заключение.