Госбюро расследует растрату более 1 млн грн руководством партии «Голос». Кира Рудык заявляет о политическом преследовании

Государственное бюро расследований сообщило, что расследует возможную растрату бюджетных более 1 миллиона гривен руководством партии «Голос».

Уголовное производство по статьям нарушение порядка финансирования партии (ч. 1 ст. 159-1 УК) и присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) начато по результатам анализа Нацагентства по предотвращению коррупции, которое выявило неточности в отчетности партии.

В НАПК обнаружили, что заключенные руководством «Голоса» договора с рядом ФЛП по оказанию услуг имеют признаки фиктивности.

В ГБР заявили, что допросили ряд свидетелей и народных депутатов. Там добавили, что виновникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

По информации «Бабеля», глава партии Кира Рудык сейчас на допросе в ГБР. На допрос ее вызвали 2 февраля.