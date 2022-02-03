Госбюро расследует растрату более 1 млн грн руководством партии «Голос». Кира Рудык заявляет о политическом преследовании

Государственное бюро расследований сообщило, что расследует возможную растрату бюджетных более 1 миллиона гривен руководством партии «Голос».
Уголовное производство по статьям нарушение порядка финансирования партии (ч. 1 ст. 159-1 УК) и присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) начато по результатам анализа Нацагентства по предотвращению коррупции, которое выявило неточности в отчетности партии.
В НАПК обнаружили, что заключенные руководством «Голоса» договора с рядом ФЛП по оказанию услуг имеют признаки фиктивности.
В ГБР заявили, что допросили ряд свидетелей и народных депутатов. Там добавили, что виновникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
По информации «Бабеля», глава партии Кира Рудык сейчас на допросе в ГБР. На допрос ее вызвали 2 февраля.
Сама Рудык подтвердила, что идет на допрос. Дело она связывает с политикой, критикой действующей власти, поддержкой Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене. Также она заявила, что расследовать подобные вопросы должно Национальное антикоррупционное бюро, а не Госбюро.
«Это дело закрыли в 2020 году, а сейчас переоткрыло ГБР. Я не думаю, что это совпадение. С адвокатами хотим услышать, почему это дело появилось, какие претензии к нам есть. У нас продолжается суд с НАПК, утверждающим, что есть нарушения в отчетах «Голоса». Мы не согласны, ведь НАПК давно является ручным органом Банковой», — заявила Рудык.
- В марте 2021 года Нацагентство по предотвращению коррупции лишило «Голос» государственного финансирования, обвинив партию в нецелевом использовании средств. Уже в ноябре государственное финансирование политической партии восстановили.
- Тогда же депутатское объединение в Верховной Раде «Справедливость», состоящее из бывших членов партии «Голос», обвинило руководство «Голоса» в растрате 1,3 млн. гривен из государственного бюджета. НАПК установило, что «Голос» заказал у ряда физлиц-предпринимателей услуги более чем на 1,3 млн гривен, но у финотчетности нет доказательств предоставления заказанных услуг.