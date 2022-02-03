У норвезькій мові зʼявиться гендерно нейтральний займенник

Hen («їх») стане альтернативою існуючим займенникам третьої особи однини, жіночому hun та чоловічому han. Таке рішення ухвалили через те, що виросло фактичне використання слова hen. Займенник може зʼявитись у словниках вже навесні або на початку осені після етапу консультацій, відкритих для всіх учасників норвезької мовної спільноти.

Мовна рада Норвегії підтвердила, що в офіційній норвезькій мові протягом року зʼявиться новий гендерно нейтральний займенник. Про це пише The Guardian .

У США в 2019 році американський словник Merriam-Webster включив нейтральне у гендерному сенсі визначення займенника they («вони») в однині. Водночас використання англійського займенника they в однині в останні роки стало популярним серед небінарних норвежців, і багато з них так само використовують норвезький еквівалент de.

Небінарні люди у Норвегії сподіваються, що офіційне визнання гендерно нейтральних займенників може стати першим кроком до юридичного визнання третьої статі.