В норвежском языке появится гендерно нейтральное местоимение

Языковой совет Норвегии подтвердил, что в официальном норвежском языке в течение года появится новое гендерно нейтральное местоимение. Об этом пишет The Guardian.

Hen («их») станет альтернативой существующим местоимениям третьего лица единственного числа, женскому hun и мужскому han. Такое решение приняли из-за того, что выросло фактическое использование слова hen. Местоимение может появиться в словарях весной или в начале осени после этапа консультаций, открытых для всех участников норвежского языкового сообщества.