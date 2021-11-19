Французский ведущий словарь добавил гендерно нейтральное местоимение. Министр образования недоволен

Французский словарь Le Petit Robert добавил гендерно нейтральное местоимение, что вызвало недовольство среди чиновников и депутатов. Об этом сообщает The Independet.

Словарь Le Petit Robert представил слово «iel» в своем онлайн-издании в октябре. Слово является комбинацией «il» (он) и «elle» (она). Его добавление в словарь осталось практически незамеченным, пока французский законодатель Франсуа Жоливе не заметил его. Он написал в Twitter: «Le Petit Robert, словарь, который, как мы думали, был справочным, только что добавил на свой сайт слово iel, ielle, iels, ielles. Следовательно, его авторы являются активистами дела, не имеющего ничего общего с Францией: #wokisme»