Калифорния стала первым штатом США, который принял закон о гендерно нейтральных игрушках в супермаркетах

Калифорния стала первым штатом в США, который принял закон, который требует от крупных розничных магазинов продавать детские игрушки и средства для их гигиены в гендерно нейтральных зонах — то есть без маркировок «для девочек» и «для мальчиков». Об этом сообщает The Los Angeles Times. Закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом 9 октября. Он вступит в силу в 2024 году. Согласно ему, розничные магазины с 500 и более сотрудниками должны продавать игрушки и товары для ухода за детьми вне секций, которые разделены по половому признаку. Розничных торговцев, которые не будут соблюдать новый закон, будут штрафовать на $250 за первое нарушение и на $500 за каждое следующее. Мелкие торговцы могут продолжать предлагать игрушки и товары по уходу за детьми в секциях для мальчиков и девочек, если захотят.

Член законодательного собрания Эван Лоу, который внес этот законопроект, пояснил, что розовые и голубые оттенки с точки зрения маркетинговой стратегии заставляют детей отвечать гендерным стереотипам. На этот законопроект его вдохновила дочь одного из его сотрудников, когда спросила, почему ей пришлось пойти в секцию для мальчиков, чтобы найти определенные игрушки. «Частично это нужно для того, чтобы убедиться, что если вы девочка, то сможете найти полицейскую машину, пожарную машину, таблицу Менделеева или динозавра. И точно так же, если вы мальчик, если вы более артистические и хотите играть с блестками, почему бы и нет? Почему вы должны чувствовать какое-то клеймо?», — добавил Лоу.