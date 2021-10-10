Каліфорнія стала першим штатом США, який ухвалив закон про гендерно нейтральні іграшки в супермаркетах

Каліфорнія стала першим штатом у США, який ухвалив закон, що вимагає від великих роздрібних магазинів продавати дитячі іграшки та засоби для їх гігієни у гендерно нейтральних зонах — тобто без маркувань «для дівчат» та «для хлопчиків». Про це повідомляє The Los Angeles Times. Закон підписав губернатор штату Ґевін Ньюсом 9 жовтня. Він набуде чинності у 2024 році. Відповідно до нього, роздрібні магазини з 500 і більше співробітниками повинні продавати іграшки та товари для догляду за дітьми за межами секцій, які розділені за ознакою статі. Роздрібних торговців, які не будуть дотримуватись нового закону, будуть штрафувати на $250 за перше порушення і на $500 за кожне наступне. Малі торговці можуть продовжувати пропонувати іграшки і товари з догляду за дітьми у секціях для хлопчиків і дівчаток, якщо захочуть.

Член законодавчих зборів Еван Лоу, який вніс цей законопроєкт, пояснив, що рожеві і блакитні відтінки з точки зору маркетингової стратегії змушують дітей відповідати гендерним стереотипам. На цей законопроєкт його надихнула дочка одного з його співробітників, коли запитала, чому їй довелося піти в секцію для хлопчиків, щоб знайти певні іграшки. «Частково це потрібно для того, щоб переконатися, що якщо ви дівчинка, то зможете знайти поліцейську машину, пожежну машину, таблицю Менделєєва або динозавра. І точно так же, якщо ви хлопчик, якщо ви більш артистичні і хочете грати з блискітками, чому б і ні? Чому ви повинні відчувати якесь клеймо?», — додав Лоу.