Армія Індонезії скасувала для жінок «тест на невинність», який робили при прийомі на службу

В Індонезії скасували перевірку жінок на незайманість при прийомі на службу в армію. Цю процедуру правозахисники давно критикують і називають «образливою».

Про відповідне рішення оголосив начальник штабу армії генерал Андік Перкаса, повідомляє The Guardian.

Ця процедура відома в Індонезії як «тест двома пальцями». Ті жінки, які не були цнотливими, не проходили відбір до армії. Відтепер їх будуть набирати так само, як і чоловіків. Приклад з армії візьме флот та військово-повітряні сили.

«Є речі, які не мають відношення до справи. І [ми] більше не можемо проводити такого роду експертизу. Ми повинні проводити однакові іспити з новобранцями-жінками, як і з новобранцями-чоловіками», — заявив генерал Андіка Перкаса.