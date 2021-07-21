Аргентина стала першою країною у Латинській Америці, яка запровадила паспорти для небінарних людей

Президент Аргентини Альберто Фернандес у середу, 21 липня, оголосив про новий документ, що засвідчує особу (DNI), для небінарних людей (тих, хто не ідентифікує себе як чоловік або як жінка). Таким чином суспільство у країні роблять більш рівноправним та інклюзивним. Про це повідомила пресслужба президента, а деталі розповідає CNN. За словами Фернандеса, мета нового DNI — гарантувати право на гендерну ідентичність. Новий документ встановлює термінологію «x» у поле «стать».

«Є й інші особистості, крім чоловіка і жінки, які необхідно поважати. Яке значення для держави має сексуальна орієнтація її громадян?» — сказав президент під час пресконференції і додав, що є тисяча способів любити, бути коханими і бути щасливими. На цьому ж заході представили перші три документи для небінарних людей. Пресслужба президента уточнює, що Аргентина є першою країною у Латинській Америці, яка дозволила інший варіант гендеру. Ця нова міра відповідає змінам у документах у таких країнах, як Канада, Австралія і Нова Зеландія. У США над цією ініціативою ще працюють.