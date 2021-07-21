Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела паспорта для небинарних людей

Президент Аргентины Альберто Фернандес в среду, 21 июля, объявил о новом документе, удостоверяющем личность (DNI), для небинарних людей (тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или как женщина). Таким образом общество в стране делают более равноправным и инклюзивным.

Об этом сообщила пресс-служба президента, а детали рассказывает CNN.

По словам Фернандеса, цель нового DNI — гарантировать право на гендерную идентичность. Новый документ устанавливает терминологию «x» в поле «пол».