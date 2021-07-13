Авиакомпания Lufthansa становится гендерно нейтральной и отказывается от фразы «Леди и джентльмены»

Все авиакомпании, входящие в состав Lufthansa Group, обновят информацию о своих клиентах, чтобы исключить упоминания, связанные с полом. Отныне объявления не будут начинаться со слов «Meine Damen und Herren» (на немецком «дамы и господа»), а будут начинаться со слов «Дорогие гости» или «доброе утро/вечер».

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя перевозчика.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa Group пытается стать более инклюзивной и отказывается от приветствия «Леди и джентльмены».

При бронировании будет указан дополнительный пол, кроме мужского и женского. При общении с клиентами в интернете тоже не будут использовать термины, связанные с полом. Личное общение с клиентами будет в меньшей степени ориентировано на гендерные аспекты.

Эти изменения будут постепенно внедряться во всех авиакомпаниях Lufthansa Group, поэтому клиенты должны заметить их в ближайшее время. Это изменение ввели из-за желания «ценить всех гостей на борту лайнера».