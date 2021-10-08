Калифорния стала первым штатом США, где запретили снимать презерватив без согласия партнера

Закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом 7 октября. В нем говорится, что снятие презерватива во время секса без предварительного устного согласия партнера является незаконным. Такую практику — «стелсинг» (stealthing) — включили в гражданский кодекс штата и определили как насильственные действия сексуального характера. Это позволит жертве подать в суд на «преступника» о возмещении вреда (штрафные санкции). Уголовное наказание за это не предусмотрено.

Калифорния стала первым штатом США, который запретил до завершения полового акта снимать презерватив без согласия партнера. Об этом сообщает The Independent .

Йельский университет провел исследование, которое показало, что растет количество половых актов, где презерватив снимают без согласия партнера (в большинстве случаев — без согласия женщины или мужчины-гея). После этого в 2017 году член законодательного собрания Кристина Гарсия выступила за принятие этого закона, однако тогда она призывала это криминализировать. Гарсия утверждала, что снятие презерватива может причинить физический и эмоциональный вред жертвам.

По словам экспертов, такая скрытая практика снимать презерватив без согласия партнера редко преследовалась по закону, потому что трудно доказать, что преступник действовал намеренно, а не случайно.

Соответствующий законопроект предложили в штатах Нью-Йорк и Висконсин, но там его пока не приняли.