Французький провідний словник додав гендерно нейтральний займенник. Міністр освіти невдоволений

Французький словник Le Petit Robert додав гендерно нейтральний займенник, що викликало невдоволення серед урядовців та депутатів. Про це повідомляє The Independet.

Словник Le Petit Robert представив слово «iel» у своєму онлайн-виданні у жовтні. Слово є комбінацією «il» (він) і «elle» (вона). Його додавання до словника залишилося практично непоміченим, допоки французький законодавець Франсуа Жоліве не помітив його. Він написав у Twitter: «Le Petit Robert, словник, який, як ми думали, був довідковим, щойно додав на свій сайт слово iel, ielle, iels, ielles. Отже, його автори є активістами справи, яка не має нічого спільного з Францією: #wokisme».