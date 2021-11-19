Французький провідний словник додав гендерно нейтральний займенник. Міністр освіти невдоволений

Французький словник Le Petit Robert додав гендерно нейтральний займенник, що викликало невдоволення серед урядовців та депутатів. Про це повідомляє The Independet.
Словник Le Petit Robert представив слово «iel» у своєму онлайн-виданні у жовтні. Слово є комбінацією «il» (він) і «elle» (вона). Його додавання до словника залишилося практично непоміченим, допоки французький законодавець Франсуа Жоліве не помітив його. Він написав у Twitter: «Le Petit Robert, словник, який, як ми думали, був довідковим, щойно додав на свій сайт слово iel, ielle, iels, ielles. Отже, його автори є активістами справи, яка не має нічого спільного з Францією: #wokisme».
Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер також висловив незадоволення щодо нового запису у словнику і написав у Twitter, що «інклюзивний правопис — це не майбутнє французької мови». Він попередив, що школярі не повинні використовувати «iel» як допустимий термін, попри те, що його включили до словника Le Petit Robert, який вважається лінгвістичним авторитетом французької мови з 1967 року.
Представник французького уряду Габріель Атталь заявив на пресконференції, що позиція уряду полягає в тому, щоб «не використовувати інклюзивний правопис у всіх офіційних та адміністративних документах».
- Каліфорнія стала першим штатом у США, який ухвалив закон, що вимагає від великих роздрібних магазинів продавати дитячі іграшки та засоби для гігієни у гендерно нейтральних зонах — тобто без маркувань «для дівчат» та «для хлопчиків».
- 21 липня 2021 року Аргентина стала першою країною у Латинській Америці, яка запровадила паспорти для небінарних людей. 27 жовтня 2021 року у США видали перший паспорт із гендером X. Його отримав колишній військовий, який народився із неоднозначними статевими ознаками.