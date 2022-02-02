У США звільнять військових, які відмовляться вакцинуватися від коронавірусу

«Нещеплені солдати становлять небезпеку для військових сил і ставлять під загрозу боєготовність. Ми розпочнемо процедуру примусового звільнення солдатів, які відмовляються від наказу про вакцинацію та не очікують на демобілізацію», — заявила міністр армії США Крістін Вормут.

Як зазначається, відповідний наказ поширюється на солдатів регулярної армії, які перебувають на службі, армійських резервістів і курсантів.

Пентагон ухвалив рішення, що військові США, які відмовляться вакцинуватися проти коронавірусу, будуть негайно звільнені.

За її словами, виняток зроблять лише для тих військових, які збираються піти у відставку.

Водночас звільнені через відсутність вакцинації не матимуть права на отримання допомоги через примусове звільнення, до того ж з них можуть стягнути відшкодування спеціальних або заохочувальних виплат.

Солдатів, які подадуть прохання дозволити їм не вакцинуватися за медичними показаннями чи з релігійних переконань, на час розгляду питання звільнять від цієї вимоги. У разі відмови вони повинні будуть протягом 7 днів вакцинуватися.