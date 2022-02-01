В Австрії офіційно запровадили обов’язкову вакцинацію для всіх дорослих

В Австрії запровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих. Країна стала першою в ЄС, яка ухвалила таке рішення.

Про це пише BBC.

Деякі країни-члени ЄС теж запровадили обов’язкову вакцинацію, але для певних категорій людей. Однак в Австрії цей обов’язок поширився на всіх, хто старше 18 років і не має протипоказань.

В уряді країни зазначають, що розуміють, наскільки «жорстким» є такий захід. Водночас його називають необхідним для порятунку життів та завершення пандемії.

Офіційно дія закону завершиться у січні 2024 року, але його можуть скасувати і раніше. До середини березня влада поки не буде перевіряти статус вакцинації. Після цього за відмову від вакцинації громадянам Австрії загрожуватимуть штрафи від €600 до €3 600. Наразі близько 72% австрійців повністю вакцинувалися від коронавірусу.