В Австрії офіційно запровадили обов’язкову вакцинацію для всіх дорослих

В Австрії запровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих. Країна стала першою в ЄС, яка ухвалила таке рішення.
Про це пише BBC.
Деякі країни-члени ЄС теж запровадили обов’язкову вакцинацію, але для певних категорій людей. Однак в Австрії цей обов’язок поширився на всіх, хто старше 18 років і не має протипоказань.
В уряді країни зазначають, що розуміють, наскільки «жорстким» є такий захід. Водночас його називають необхідним для порятунку життів та завершення пандемії.
Офіційно дія закону завершиться у січні 2024 року, але його можуть скасувати і раніше. До середини березня влада поки не буде перевіряти статус вакцинації. Після цього за відмову від вакцинації громадянам Австрії загрожуватимуть штрафи від €600 до €3 600. Наразі близько 72% австрійців повністю вакцинувалися від коронавірусу.
- Австрія з 31 січня скасувала локдаун для невакцинованих, оскільки ослабло навантаження на лікарні. Він діяв з 15 листопада, невакцинованим можна було виходити з дому лише з обмеженої кількості причин (по продукти чи на роботу).