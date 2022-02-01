В Австрии официально ввели обязательную вакцинацию для всех взрослых

В Австрии была введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех взрослых. Страна стала первой в ЕС, принявшей такое решение.

Об этом пишет BBC.

Некоторые страны-члены тоже ввели обязательную вакцинацию, но для определенных категорий людей. Однако в Австрии эта обязанность распространилась на всех старше 18 лет и не имеющих противопоказаний.

В правительстве страны отмечают, что понимают, насколько «жестока» такая мера. В то же время, ее называют необходимой для спасения жизней и завершения пандемии.

Официально действие закона завершится в январе 2024, но его могут отменить и раньше. До середины марта власти пока не будут проверять статус вакцинации. После этого за отказ от вакцинации гражданам Австрии будут грозить штрафы от €600 до €3 600. Сейчас около 72% австрийцев полностью вакцинировались от коронавируса.