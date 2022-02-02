В США уволят военных, которые откажутся вакцинироваться от коронавируса

«Непривитые солдаты представляют опасность для военных сил и ставят под угрозу боеготовность. Мы начнем процедуру принудительного увольнения солдат, которые уклоняются от приказа о вакцинации и не ожидают демобилизации», — заявила министр армии США Кристин Уормут.

Как отмечается, соответствующий приказ распространяется на находящихся на службе солдат регулярной армии, армейских резервистов и курсантов.

Пентагон принял решение, что военные США, которые откажутся вакцинироваться против коронавируса, будут немедленно уволены.

По ее словам, исключение сделают только для военных, которые собираются уйти в отставку.

В то же время уволенные из-за отсутствия вакцинации не будут иметь права на получение помощи из-за принудительного увольнения, к тому же с них могут взыскать возмещение специальных или поощрительных выплат.

Солдат, которые подадут просьбу разрешить им не вакцинироваться по медицинским показаниям или по религиозным убеждениям, на время рассмотрения вопроса освободят от этого требования. В случае отказа они должны будут вакцинироваться в течение 7 дней.