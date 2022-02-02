Російський газопровід «Ямал — Європа» повністю зупинився. Ціни на газ почали зростати

Зазначимо, із 21 грудня трубопровід працює в реверсному режимі та постачає газ до Польщі, а не до Німеччини як зазвичай.

Очікувалося, що газопровід відновить звичний режим експорту на захід після бронювання «Газпромом» транзитних потужностей на вісім годин. Але вранці трубопровід, попрацювавши близько двох годин, зупинився в обох напрямках.

Ціни на блакитне паливо одразу відреагували на це і поповзли вгору. Зокрема, під час біржових торгів вартість газу зросла до понад $900 за тисячу кубометрів. Ціна березневого ф’ючерсу на газовому хабі TTF у Нідерландах зросла до $918,2 за тисячу кубометрів. Попередньої доби газ на торгах коштував $880 за тисячу кубометрів.

Також Reuters повідомляє, що Захід звинуватив Росію в умисній зупинці поставок газу й у сприянні зростанню цін до рекордного рівня, зокрема щоби змусити регулятора Німеччини якнайшвидше сертифікувати нову гілку «Північного потоку — 2». Росія відкидає ці претензії.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року «Газпром» перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал — Європа» на місяць і перейшов на щоденне бронювання. Це спричинило новий сплеск цін на газовому ринку. 21 грудня вартість газу в Європі подолала історичний максимум у $2 000 за тисячу кубометрів.