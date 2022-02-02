NASA перенесло на весну запуск місячної місії Artemis 1

Американське аерокосмічне управління NASA перенесло на квітень-травень перший політ за місячною програмою «Артеміда».

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Політ ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion до орбіти Місяця в рамках місії Artemis 1 переноситься не вперше. Раніше запуск планували до кінця 2021 року, потім його перенесли на лютий 2022 року. Тепер перенесення повʼязане з необхідністю додаткового часу на збирання і скріплення SLS та Orion.

У NASA зазначають, що у інженерів робота йде за планом і проблем із обладнанням немає. «Команди виконують операції крок за кроком, щоб переконатися, що інтегрована система готова до безпечного запуску», — сказано в повідомленні.