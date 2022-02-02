NASA перенесло на весну запуск лунной миссии Artemis 1

Американское аэрокосмическое управление NASA перенесло на апрель-мая первый полет по лунной программе «Артемида».

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Непилотируемый полет ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках миссии Artemis 1 переносится не впервые. Ранее запуск планировали до конца 2021 года, потом его перенесли на февраль 2022 года. Теперь же перенос связан с необходимостью дополнительного времени на сборку и скрепление SLS и Orion.

В NASA отмечают, что у инженеров работа идет по плану и проблем с оборудованием нет. «Команды выполняют операции шаг за шагом, чтобы убедиться, что интегрированная система готова к безопасному запуску», — сказано в сообщении.