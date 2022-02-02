Уряд затвердив план вакцинації на цей рік. Він має охопити 70% дорослих

Кабінет Міністрів затвердив план вакцинації населення від коронавірусу на 2022 рік.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Цього року за планом мають вакцинувати 70% дорослого населення, зокрема 80% людей категорії 60+, а також вакцинувати дітей і підлітків віком від 12 до 18 років. План передбачає і ревакцинацію бустерною дозою щеплених минулого року.
Держадміністраціям доручено забезпечити роботу центрів вакцинації, постійних і тимчасових пунктів, а також виїзних груп.
Окремо зазначено, що у плані зʼявилася норма про створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій щодо його виконання і затвердження регіональних планів.
Міністр Віктор Ляшко заявив, що вакцини в країні вистачить і перебоїв із постачанням не буде. Це він гарантував.
- Усього з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 373 130 осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози — 14 672 260 (33% населення). Ще 17 892 отримали додаткову дозу, а 377 548 — бустерну.
- 1 лютого у додатку «Дія» зʼявився сертифікат бустерної дози.