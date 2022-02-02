Уряд затвердив план вакцинації на цей рік. Він має охопити 70% дорослих

Кабінет Міністрів затвердив план вакцинації населення від коронавірусу на 2022 рік.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Цього року за планом мають вакцинувати 70% дорослого населення, зокрема 80% людей категорії 60+, а також вакцинувати дітей і підлітків віком від 12 до 18 років. План передбачає і ревакцинацію бустерною дозою щеплених минулого року.

Держадміністраціям доручено забезпечити роботу центрів вакцинації, постійних і тимчасових пунктів, а також виїзних груп.

Окремо зазначено, що у плані зʼявилася норма про створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій щодо його виконання і затвердження регіональних планів.

Міністр Віктор Ляшко заявив, що вакцини в країні вистачить і перебоїв із постачанням не буде. Це він гарантував.