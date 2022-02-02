Правительство утвердило план вакцинации на этот год. Он должен охватить 70% взрослых

Кабинет министров утвердил план вакцинации населения от коронавируса на 2022 год.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В этом году по плану должны вакцинировать 70% взрослого населения, в том числе 80% людей категории 60+, а также вакцинировать детей и подростков от 12 до 18 лет. План предусматривает и ревакцинацию бустерной дозой привитых в прошлом году.

Госадминистрациям поручено обеспечить работу центров вакцинации, постоянных и временных пунктов, а также выездных групп.

Отдельно отмечено, что в плане появилась норма о создании региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждении региональных планов.

Министр Виктор Ляшко заявил, что вакцины в стране хватит и перебоев с поставками не будет. Это он гарантировал.