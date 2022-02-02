У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки

У Державній службі Україні з надзвичайних ситуацій повідомили, що 2 лютого в Карпатах зберігатиметься небезпека сходження лавин. Наразі позначка небезпеки сягає третього рівня з пʼяти можливих.
Найбільша небезпека зараз на високогірʼї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей.
Через морози та снігопади прикарпатські рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на карпатських перевалах.
Зокрема, такі пункти обігріву рятувальники розгорнули на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району, Буковецькому перевалі Косівського району, Кривопільському перевалі Верховинського району та Вишківському перевалі Калуського району.
- В Україні в рамках запуску системи GPS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів запрацював мобільний додаток «Порятунок у горах».
- У горах щороку гинуть десятки людей. На початку грудня в Карпатах оголошували про небезпеку сходження лавин. Проте троє чоловіків у Закарпатській області виїхали у гори на снігоходах та заблукали. Наступного дня двоє з них вийшли на звʼязок, ще одного рятувальники знайшли мертвим на четверту добу.
- Нещодавно у Карпатах загинула людина, котра намагалася підкорити найвищу гору України — Говерлу. Ще двоє туристів отримали травми при сходженні. Всі туристи — мешканці міста Южне, Одеська область.