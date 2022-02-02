У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки

У Державній службі Україні з надзвичайних ситуацій повідомили, що 2 лютого в Карпатах зберігатиметься небезпека сходження лавин. Наразі позначка небезпеки сягає третього рівня з пʼяти можливих.

Найбільша небезпека зараз на високогірʼї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей.

Через морози та снігопади прикарпатські рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на карпатських перевалах.

Зокрема, такі пункти обігріву рятувальники розгорнули на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району, Буковецькому перевалі Косівського району, Кривопільському перевалі Верховинського району та Вишківському перевалі Калуського району.