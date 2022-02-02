В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 2 февраля в Карпатах будет сохраняться опасность схода лавин. Сейчас отметка опасности достигает третьего уровня из пяти возможных.

Самая большая опасность сейчас на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Из-за морозов и снегопадов спасатели развернули на карпатских перевалах мобильные пункты обогрева.

Такие пункты обогрева прикарпатские спасатели развернули на Яблоницком перевале Надворнянского района, Буковецком перевале Косовского района, Кривопольском перевале Верховинского района и Вышковском перевале Калушского района.