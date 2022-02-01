Зеленський увів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про план реалізації Стратегії кібербезпеки.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Зазначимо, йдеться про план реалізації Стратегії кібербезпеки, ухвалений на засіданні РНБО 30 грудня. Він передбачає проведення низки заходів, що має посилити кібербезпеку України, зокрема механізми реагування на масштабні кібератаки, інформування громадян, проведення навчань для перевірки стану готовності до надзвичайних ситуацій.