Зеленський увів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про план реалізації Стратегії кібербезпеки.
Відповідний указ 1 лютого опубліковано на сайті глави держави.
Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Зазначимо, йдеться про план реалізації Стратегії кібербезпеки, ухвалений на засіданні РНБО 30 грудня. Він передбачає проведення низки заходів, що має посилити кібербезпеку України, зокрема механізми реагування на масштабні кібератаки, інформування громадян, проведення навчань для перевірки стану готовності до надзвичайних ситуацій.
- 14 травня РНБО ухвалила стратегію кібербезпеки України на наступні 5 років. Згідно з документом, Росіє залишається однією з основних загроз національній та міжнародній кібербезпеці.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов також упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО. Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.