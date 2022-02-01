На підприємствах групи «Метінвест» провели обшуки. У Бюро економічної безпеки пояснили, що шукали в компанії Ахметова

В Ахметова звинуватили представників Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокуратури в «безпрецедентному необґрунтованому тиску» і численних порушеннях під час обшуків.

Як зазначається, слідчі дії через податкові порушення проводили у Кривому Розі, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

У вівторок, 1 лютого, на гірничо-збагачувальні підприємства групи «Метінвест», понад 70% акцій якої контролює олігарх Рінат Ахметов , прийшли з обшуком правоохоронці.

«Обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається компʼютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність. Правоохоронці фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобовʼязання для бізнесу», — заявили в «Метінвесті».

Згодом у БЕБ пояснили, що обшуки пов’язані з розслідуванням кримінального провадження за статтею 212 ККУ щодо заниження посадовцями чотирьох підприємств рентної плати за користування надрами, унаслідок чого державний бюджет у 2018—2020 роках недоотримав 18 мільярдів гривень.