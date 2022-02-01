На підприємствах групи «Метінвест» провели обшуки. У Бюро економічної безпеки пояснили, що шукали в компанії Ахметова

У вівторок, 1 лютого, на гірничо-збагачувальні підприємства групи «Метінвест», понад 70% акцій якої контролює олігарх Рінат Ахметов, прийшли з обшуком правоохоронці.
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
Як зазначається, слідчі дії через податкові порушення проводили у Кривому Розі, що у Дніпропетровській області.
В Ахметова звинуватили представників Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокуратури в «безпрецедентному необґрунтованому тиску» і численних порушеннях під час обшуків.
«Обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається компʼютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність. Правоохоронці фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобовʼязання для бізнесу», — заявили в «Метінвесті».
Згодом у БЕБ пояснили, що обшуки пов’язані з розслідуванням кримінального провадження за статтею 212 ККУ щодо заниження посадовцями чотирьох підприємств рентної плати за користування надрами, унаслідок чого державний бюджет у 2018—2020 роках недоотримав 18 мільярдів гривень.
- Раніше цього ж дня відбулися обшуки у колишнього керівництва «Нафтогазу», зокрема у колишнього глави Андрія Коболєва, в офісі компанії «Укртрансгаз» і у керівників приватних підприємств. Справа стосується незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 мільярда гривень.
- У березні 2021 року РНБО запровадила санкції проти 19 компаній, які користуються надрами України. Також триває аудит усіх дозволів на користування надрами країни, виданих з 1991 року.