На предприятиях группы «Метинвест» провели обыски. В Бюро экономической безопасности объяснили, что искали в компании Ахметова

Во вторник, 1 февраля, на горно-обогатительные предприятия группы «Метинвест», более 70% акций которой контролирует олигарх Ринат Ахметов, пришли с обыском правоохранители.
Об этом сообщается на странице компании Facebook.
Как отмечается, следственные действия, связанные с налоговыми нарушениями, проводили в Кривом Роге Днепропетровской области.
У Ахметова обвинили представителей Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокуратуры в «беспрецедентном необоснованном давлении» и многочисленных нарушениях во время обысков.
«Обыски проводят неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымают компьютерную технику, оказывают давление на работников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность. Правоохранители фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса», — заявили в «Метинвесте».
Впоследствии в БЭБ объяснили, что обыски связаны с расследованием уголовного производства по статье 212 УКУ о занижении должностными лицами четырех предприятий группы рентной платы за пользование недрами, в результате чего государственный бюджет в 2018—2020 годах недополучил 18 миллиардов гривен.
- Ранее в этот же день прошли обыски у бывшего руководства «Нафтогаза», в частности у бывшего главы Андрея Коболева, в офисе компании «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий. Дело касается незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен.
- В марте 2021 года СНБО ввел санкции против 19 компаний, пользующихся недрами Украины. Также продолжается аудит всех разрешений на пользование недрами страны, выданных с 1991 года.