ГБР обыскивает бывшего главу «Нафтогаза» Андрея Коболева

Государственное бюро расследований во вторник, 1 февраля, проводит обыски у бывшего руководства «Нафтогаза», в частности у бывшего главы Андрея Коболева.
Об этом «Бабелю» сообщили в ГБР.
Обыски также проходят в офисе компании «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий. Дело касается незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен.
- 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Он занимал этот пост с 2014 года. Причиной отставки правительство назвал неудовлетворительную работу — в 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки. Сам же Коболев считает, что его уволили из-за отказа передать в бюджет $2 миллиарда.