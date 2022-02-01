ДБР обшукує колишнього главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва

Державне бюро розслідувань у вівторок, 1 лютого, проводить обшуки у колишнього керівництва «Нафтогазу», зокрема у колишнього глави Андрія Коболєва.

Про це «Бабелю» повідомили у ДБР.

Обшуки також відбуваються в офісі компанії «Укртрансгаз» і у керівників приватних підприємств. Справа стосується незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 мільярда гривень.