У Норвегії суд відмовився достроково звільняти терориста Андерса Брейвіка. Він убив 77 людей

У Норвегії окружний суд міста Шієн на засіданні 1 лютого відмовив терористу Андерсу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні. Про це повідомляє Reuters.

«Ризик насильства реальний і значний, і дорівнює тому, яким він був, коли [Брейвік] був уперше засуджений», — йдеться у рішенні суду.

Про дострокове звільнення Брейвік попросив 16 вересня 2020 року. Слухання розпочались 18 січня 2022 року. Тоді засідання розпочалося з «виступу» терориста. У зал він зайшов з аркушами на костюмі та портфелі, на яких англійською мовою було надруковано «Припиніть свій геноцид проти наших білих націй», а потім, повернувшись до судді, підняв руку у нацистському вітанні. Перед цим жестом він показав пальцями знак «переваги білої раси» (він же жест «OK»).

Брейвіка засуджено до 21 року вʼязниці з можливістю необмеженої кількості продовжень цього терміну, а тепер він може просити про дострокове звільнення. Раніше він подав два прохання — як Андерс Берінг Брейвік і як Фьотольф Хансен (його друге імʼя з 2017 року). Зараз суд відмовив йому у достроковому звільненні як Андерсу Брейвіку.