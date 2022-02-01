В Норвегии суд отказался досрочно освобождать террориста Андерса Брейвика. Он убил 77 человек

В Норвегии окружной суд города Шиен на заседании 1 февраля отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Reuters.

«Риск насилия реален и значителен и равен тому, каким он был, когда [Брейвик] был впервые осужден», – говорится в решении суда.

О досрочном освобождении Брейвик попросил 16 сентября 2020 года. Слушания начались 18 января 2022 года. Тогда заседание началось с «выступления» террориста. В зал он зашел с листами на костюме и портфеле, на которых на английском языке было напечатано «Прекратите свой геноцид против наших белых наций», а после, повернувшись к судье, вскинул руку в нацистском приветствии. Перед этим жестом он показал пальцами знак «превосходства белой расы» (он же жест «OK»).

Брейвик приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного количества продлений этого срока, а теперь он может просить о досрочном освобождении. Ранее он подал две просьбы — как Андерс Беринг Брейвик и как Фетольф Хансен (его второе имя с 2017 года). Сейчас суд отказал ему в досрочном увольнении как Андерсу Брейвику.