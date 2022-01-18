В Норвегии началось слушание о досрочном освобождении террориста Брейвика

В норвежском суде города Шиен стартовало судебное слушание о досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, который уже отсидел 10 лет.
Об этом пишут Reuters, Aftenposten и VG.
Брейвик приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного количества продлений этого срока, теперь он может просить о досрочном освобождении. Ранее он подал два прошения — как Андерс Беринг Брейвик и как Фьотольф Хансен (его второе имя с 2017 года). Сегодня 42-летний террорист впервые за пять лет предстал перед общественностью.
Заседание началось с «выступления» террориста. В зал он зашел с листами на костюме и портфеле, на которых на английском языке было напечатано «Прекратите свой геноцид против наших белых наций», а после, повернувшись к судье, вскинул руку в нацистском приветствии. Перед этим жестом он показал пальцами знак «превосходства белой расы» (он же жест «OK»).
Разбирательство будет длиться максимум четыре дня, а решение ожидается примерно через неделю. Если это прошение будет отклонено, то террорист сможет рассчитывать на новое через уже год и придет в суд как Хансен.
- Теракт в Осло произошел 22 июля 2011 года. Андерс Брейвик заминировал здание парламента и сразу после взрыва напал на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утейа. Брейвик назвался агентом секретной службы и сказал вожатым лагеря, что приехал провести инструктаж по безопасности. После этого он начал расстреливать детей и взрослых из пистолета Glock-34 и карабина Ruger Mini-14. Его остановил спецотряд полиции. Брейвик убил 77 человек и ранил более 200. В августе 2012 года он получил 21 год тюрьмы с возможностью продления срока.
- В сентябре 2020 года стало известно, что террорист планирует подавать в суд на государство Норвегия из-за якобы нарушения его прав. Он уже судился с государством, утверждая, что его содержат в нечеловеческих условиях. Суд тогда встал на сторону Норвегии.