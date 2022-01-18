У Норвегії розпочалося слухання про дострокове звільнення терориста Брейвіка

У норвезькому суді міста Шієн стартувало судове слухання про дострокове звільнення терориста Андерса Брейвіка, який уже відсидів 10 років.

Про це пишуть Reuters, Aftenposten і VG.

Брейвіка засуджено до 21 року вʼязниці з можливістю необмеженої кількості продовжень цього терміну, а тепер він може просити про дострокове звільнення. Раніше він подав два прохання — як Андерс Берінг Брейвік і як Фьотольф Хансен (його друге імʼя з 2017 року). Сьогодні 42-річний терорист уперше за пʼять років постав перед громадськістю.

Засідання розпочалося з «виступу» терориста. У зал він зайшов з аркушами на костюмі та портфелі, на яких англійською мовою надруковано «Припиніть свій геноцид проти наших білих націй», а потім, повернувшись до судді, підняв руку у нацистському вітанні. Перед цим жестом він показав пальцями знак «переваги білої раси» (він же жест «OK»).

Розгляд триватиме максимум чотири дні, а рішення очікується приблизно за тиждень. Якщо це прохання буде відхилено, то терорист зможе розраховувати на нове вже за рік і прийде до суду як Хансен.