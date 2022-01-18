У Норвегії розпочалося слухання про дострокове звільнення терориста Брейвіка

У норвезькому суді міста Шієн стартувало судове слухання про дострокове звільнення терориста Андерса Брейвіка, який уже відсидів 10 років.
Про це пишуть Reuters, Aftenposten і VG.
Брейвіка засуджено до 21 року вʼязниці з можливістю необмеженої кількості продовжень цього терміну, а тепер він може просити про дострокове звільнення. Раніше він подав два прохання — як Андерс Берінг Брейвік і як Фьотольф Хансен (його друге імʼя з 2017 року). Сьогодні 42-річний терорист уперше за пʼять років постав перед громадськістю.
Засідання розпочалося з «виступу» терориста. У зал він зайшов з аркушами на костюмі та портфелі, на яких англійською мовою надруковано «Припиніть свій геноцид проти наших білих націй», а потім, повернувшись до судді, підняв руку у нацистському вітанні. Перед цим жестом він показав пальцями знак «переваги білої раси» (він же жест «OK»).
Розгляд триватиме максимум чотири дні, а рішення очікується приблизно за тиждень. Якщо це прохання буде відхилено, то терорист зможе розраховувати на нове вже за рік і прийде до суду як Хансен.
- Теракт в Осло стався 22 липня 2011 року. Андерс Брейвік замінував будівлю парламенту і відразу після вибуху напав на молодіжний табір правлячої Норвезької робітничої партії, розташований на острові Утоя. Брейвік назвався агентом секретної служби та сказав вожатим табору, що приїхав провести інструктаж із безпеки. Після цього він почав розстрілювати дітей і дорослих з пістолета Glock-34 та карабіна Ruger Mini-14. Його зупинив спецзагін поліції. Брейвік убив 77 осіб і поранив понад 200. У серпні 2012 року він отримав 21 рік вʼязниці з можливістю продовження терміну.
- У вересні 2020 року стало відомо, що терорист планує позиватися до держави Норвегія через нібито порушення його прав. Він вже судився з державою, стверджуючи, що його тримають у нелюдських умовах. Суд тоді став на сторону Норвегії.