На програму «єПідтримка» цьогоріч виділили 3 млрд грн. Щеплені бустером уже можуть подавати заявку на виплату 500 грн

У держбюджеті на 2022 рік закладено три мільярди гривень на виплату допомоги в межах програми «єПідтримка». За даними Мінфіну, цих коштів має вистачити для виплати 500 грн українцям, які зробили бустерне щеплення .

Уряд запевняє, що зараз коштів у державному бюджеті достатньо, тому виплати отримають абсолютно всі, хто подав відповідний запит у мобільному застосунку «Дія».

Зауважимо, що з 1 лютого українці уже мають змогу згенерувати у «Дії» COVID-сертифікат про вакцинацію бустерною дозою.

Перетин кордону після бустерного щеплення дозволений на 14 день з моменту вакцинації. Бустер продовжує дію сертифікату на 270 днів.

Сама програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).